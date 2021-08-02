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Nazione, la Fiorentina cerca un esterno. Orsolini il nome, a lui piacerebbe trasferirsi a Firenze

Fiorentina su Orsolini, può essere lui l'altro esterno di Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 11:40
Nazione, la Fiorentina cerca un esterno. Orsolini il nome, a lui piacerebbe trasferirsi a Firenze -
Rassegna Stampa
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La Fiorentina sta seguendo le indicazioni del suo nuovo tecnico. Messias si sta avvicinando al Monza. Viola su Riccardo Orsolini, vecchio pallino dei gigliati, a lui piacerebbe arrivare a Firenze. Lo riporta La Nazione.

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