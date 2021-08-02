CorSport, Amrabat, il Torino ha chiesto il prestito ma la Fiorentina ha respinto la proposta

Amrabat saluterà già la Fiorentina?

Sofyan Amrabat sta svolgendo la fase di recupero dall'operazione in Olanda in stretto contatto con lo staff medico e dei preparatori del club viola, ma ovviamente si è trattato di un problema che ha impedito ad Italiano di provare un elemento molto importante del centrocampo durante le due settimane di Moena. Sempre che il mercato non porti notizie diverse: Juric-Amrabat è stata una coppia che ha funzionato molto bene proprio all'Hellas e Cairo vuole provare a riproporla a Torino (proposto il prestito: respinto). Ma questo è un discorso subordinato al rientro di Amrabat a Firenze alla verifica delle sue condizioni fisiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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