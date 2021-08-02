CorSport, Kouyate resta nel mirino della Fiorentina: il Metz vorrebbe tenerlo ma è difficile

Fiorentina, sotto osservazione c'è Kouyate

Sotto osservazione per la Fiorentina c'è Kiki Kouyate del Metz: è uno dei punti di riferimento della retroguardia dei francesi ma il suo allenatore, Frederic Antonetti, sa già che su di lui sono concentrate le attenzioni di diversi club e che trattenerlo potrebbe essere complicato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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