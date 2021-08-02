CorSport, Pezzella, nessuna squadra all'assalto ma la Fiorentina deve risolvere quest'incognita
Pezzella, il suo futuro è ancora in bilico
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 11:14
C'è poi da risolvere pure l'incognita legata al futuro di German Pezzella, l'attuale capitano viola il cui accordo coi viola scade sempre nel 2022. Al di là di tanti rumors, fin qui nessuna squadra ha tentato l'assalto decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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