CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo

Fiorentina su Cistana, si cerca il sostituto di Milenkovic

Cambio della guardia? Matija Nastasic dello Schalke 04 praticamente "bloccato" dai viola ad un prezzo quasi simbolico tra i 2-3 milioni. Tra lei idee c'è anche Mustafi. Porterebbe una dose importante di esperienza allo spogliatoio e soprattutto lo farebbe a costo zero essendosi svincolato da poche settimane. Non esce dai radar Andrea Cistana del Brescia, da tempo sotto la lente degli uomini mercato della Fiorentina. Un tentativo sarà comunque fatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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