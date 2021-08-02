Labaro Viola

CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo

Fiorentina su Cistana, si cerca il sostituto di Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 11:08
CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nastasic
Cistana
Condividi

CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo

Cambio della guardia? Matija Nastasic dello Schalke 04 praticamente "bloccato" dai viola ad un prezzo quasi simbolico tra i 2-3 milioni. Tra lei idee c'è anche Mustafi. Porterebbe una dose importante di esperienza allo spogliatoio e soprattutto lo farebbe a costo zero essendosi svincolato da poche settimane. Non esce dai radar Andrea Cistana del Brescia, da tempo sotto la lente degli uomini mercato della Fiorentina. Un tentativo sarà comunque fatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, MILENKOVIC, ALLA FIORENTINA NON È ARRIVATA NESSUNA OFFERTA. LIVERPOOL E TOTTENHAM VIGILI

https://www.labaroviola.com/corsport-milenkovic-alla-fiorentina-non-e-arrivata-nessuna-offerta-liverpool-e-tottenham-vigili/147311/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok