CorSport, Milenkovic, alla Fiorentina non è arrivata nessuna offerta. Liverpool e Tottenham vigili

Milenkovic all'addio, non rinnova con la Fiorentina. La questione va risolta

C'è da risolvere la questione legata a Nikola Milenkovic, difensore il cui contratto con la Fiorentina scade dieci mesi, nel giugno 2022. Pare non sia arrivata ancora nessuna offerta capace di far vacillare la dirigenza viola, ma il destino del serbo pare lontano da Firenze. Ad oggi non ha manifestato aperture al prolungamento e la sensazione è che anche le possibili pretendenti puntino ad aspettare l'ultimo secondo o quasi. Lo cercano in Premier, col Liverpool sempre attentissimo, il Tottenham che al di là della trattativa per Romero starebbe pensando pure a lui, e col West Ham pronto a tornare alla carica, ma anche la Juventus osserva con attenzione l'evolvere della situazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT UK, IL WEST HAM PIOMBA SU MILENKOVIC: I PROSSIMI GIORNI POTREBBERO ESSERE DECISIVI

https://www.labaroviola.com/sky-sport-uk-il-west-ham-piomba-su-milenkovic-i-prossimi-giorni-potrebbero-essere-decisivi/147309/