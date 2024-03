Ricci manda vistosamente a fan***o l’arbitro, l’arbitro gli dà il secondo giallo. Follia e rosso giusto

Un rosso sacrosanto quello dato a Samuele Ricci, centrocampista del Torino, che ha mandato a quel paese vistosamente l’arbitro Marchetti ed è stato giustamente ammonito. Essendo già stato ammonito precedentemente per una gomitata su Nico Gonzalez, è stato il secondo giallo e dunque espulsione. Al di là delle proteste dei giocatori del Torino, si tratta di un’espulsione sacrosanta a norma di regolamento. Il gesto di Ricci è stato troppo plateale per non essere punito, come vediamo anche dalle immagini

LE PAROLE DI BARONE SU BONAVENTURA NEL PRE PARTITA