Italiano: “Dobbiamo sfruttare queste partite per arrivare ad Atene con la giusta carica”

Intervistato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Monza il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato la gara del Franchi. Queste le sue parole: “Bisogna tutti tenere la spia accesa perché in campionato abbiamo bisogno di punti. Dobbiamo stare concentrati perché nel finale abbiamo una gara fondamentale. Dobbiamo sfruttare queste partite per arrivare alla finale con la giusta carica”.

Sulla gara di questa sera: “In campionato è importante perché abbiamo bisogno di aggiungere punti e dobbiamo recuperare anche una partita. Abbiamo la possibilità di guadagnare posizioni e stare sempre sul pezzo”

Infine: “Come si gestiscono le forze? Oggi abbiamo deciso di far risposare i terzini. Biraghi e Dodo erano molto satanchi e gli abbiamo dato questo turno di riposo. A partita in corso comunque ci sarà bisogno di tutti ma cercherò di gestire tutti in questo finale”.

FORMAZIONE FIORENTINA: GIOCANO NICO GONZALEZ E ARTHUR, C’È CASTROVILLI. DAVANTI NZOLA