FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO NON CAMBIA, BONAVENTURA A CENTROCAMPO, BELOTTI DAVANTI

Fiorentina che torna in campo in campionato dopo la bella vittoria contro la Lazio, si gioca alle 20.45 contro il Torino di Juric allo stadio Olimpico, Italiano deve fare a meno di Quarta fuori per coliche renali. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Nico Gonzalez, Sottil, Beltran, Belotti

