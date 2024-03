PAGELLE FIORENTINA: BELOTTI MANGIATO, MALE SOTTIL, MILENKOVIC GIGANTE ANNULLA ZAPATA

TERRACCIANO 6 Buona la sua parata nel primo tempo su una palla che rimbalza anche se era piuttosto lenta. Per il resto gara da spettatore del portiere viola

KAYODE 6 Può e deve essere più preciso tecnicamente perchè ha diverso spazio e modo di poter fare la giocata giusta ma ci mette sempre un tocco in più. Buona la gara in fase difensiva ed è sempre presente

MILENKOVIC 7 Non è facile la sua partita perchè deve tenere Zapata che è una bestia fisicamente, ma il serbo lo tiene alla grande e le uniche occasioni in cui il colombiano si vede è proprio quando non lo marca Milenkovic

RANIERI 5 Due grossi buchi nel primo tempo, il secondo spalanca la porta a Sanabria che meno male si perde e inciampa sulla palla a pochi passi da Terracciano. Ha il compito di tenere Sanabria ma lo perde troppe volte

BIRAGHI 6 Tiene botta contro Bellanova, i duelli con lui sono duri e non si fa quasi mai superare. Buono l’apporto offensivo

ARTHUR 6 La sua più grande giocata del primo tempo è il fallo su Ricci che scatena la sua reazione e gli fa prendere il doppio giallo. Nel primo tempo cerca di dominare il gioco con il suo palleggio, ma non è facile contro il Toro

BONAVENTURA 6,5 Il migliore in campo della Fiorentina nel reparto offensivo. Sa sempre fare la giocata giusta al momento giusto con i tempi giusti. A volte si ha l’impressione che predichi nel deserto

BELTRAN 5,5 Una palla perfetta dopo pochissimi minuti per Biraghi in triangolo che però non sfrutta, il resto della gara è inghiottito dalla fisicità del Toro che lo sovrasta e riesce poco a giocare. Ammonito per proteste, salta la Roma

NICO GONZALEZ 6 Non gioca una grande gara ma mette due ottimi palloni nel mezzo che per poco non diventano assist per il gol. Per questo ha mezzo voto in più in una partita in cui non riesce a trovare gli spazi giusti per la giocata

SOTTIL 5,5 Sembra tonico, nel primo tempo ha la possibilità di mettere seriamente in difficoltà il suo diretto avversario ma lo fa poco e male, nel secondo tempo si perde in qualche giocata di troppo

BELOTTI 4,5 Inesistente. Buongiorno lo anticipa sempre, in ogni circostanza. E quando arriva sulla palla sbaglia sempre tempi e conclusione. Prestazione assolutamente da dimenticare

MAXIME LOPEZ 6 Come la sua stagione, non fa niente di bello, niente di illuminante ma si limita al minimo sindacale

BARAK 5,5 Se fosse una canzone sarebbe “Vorrei ma non posso” perchè cerca di essere utile, si sbatte, si muove ma non fa niente per cui debba essere ricordato

MANDRAGORA 6 Entra all’inizio del secondo tempo al posto di Ranieri e va a svolgere il ruolo di regista difensivo, non

IKONE 5,5 Non si vede praticamente mai

SACROSANTO IL ROSSO A RICCI NEL PRIMO TEMPO, GESTO VISTOSO CONTRO L’ARBITRO