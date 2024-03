Beltran ammonito contro il Torino, salterà la prossima partita contro la Roma per squalifica

Partita tesa a Torino, ricca di ammonizioni ed una espulsione. Arriva la quinta ammonizione per Lucas Beltran, che era diffidato: il “vichingo” salterà la prossima partita come da regolamento, nonché il match che si giocherà domenica sera al Franchi, contro la Roma di Daniele De Rossi. Un’assenza pesante, considerando che il prossimo impegno è previsto con una diretta concorrente alla zona europea. Pessima notizia per Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI BARONE SU BONAVENTURA