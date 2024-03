Barone: “Bonaventura professionista serio. Alti e bassi durante il mercato, ma siamo contenti del suo comportamento”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Torino: “Bonaventura è un professionista molto serio. Siamo super contenti del suo percorso con la Fiorentina: sono tanti anni che è con noi ed è tornato in Nazionale, altra cosa positiva. Durante il mercato ci sono tanti alti e bassi, Giacomo nel contratto ha un rinnovo particolare. Al 70% delle partite giocate scatta il rinnovo automatico. Ci auguriamo che ci arrivi. Poi siamo persone aperte, di famiglia, accogliamo tutti per vedere quale sarà il suo futuro. Siamo contenti del suo comportamento, del gruppo e abbiamo bisogno di lui per raggiungere gli obiettivi”.

FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO NON CAMBIA, BONAVENTURA A CENTROCAMPO, BELOTTI DAVANTI