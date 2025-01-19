Ricci: "Pareggio che dà fiducia. Potevo giocare alla Fiorentina, ma contento di aver scelto Empoli"

Le dichiarazioni del centrocampista del Torino al termine della gara del Franchi

Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara del Franchi. Queste le sue parole:

"I pareggi contro Juve e Fiorentina ci danno molta fiducia. Non stiamo attraversando un momento facile, ma nelle ultime partite abbiamo visto segnali positivi e percepiamo che tutti crediamo di poter tornare alla vittoria, che manca da troppo tempo. Più che un cambio di modulo, è una questione di mentalità. Siamo partiti molto bene, andando oltre le aspettative, poi c’è stato un calo, ma ora stiamo risalendo, anche se i tre punti non sono ancora arrivati. Questi segnali ci porteranno presto alla vittoria.

Per quanto riguarda l’interesse della Fiorentina, sì, c’è stato, ma ero molto giovane, avevo 10-11 anni. Mi invitarono a visitare l’ambiente, ma alla fine scelsi l’Empoli, anche perché era più vicino a casa. Credo sia stata la scelta giusta.

Dembele? È uscito in lacrime, ci tiene molto e si è lasciato prendere dall’inesperienza, ma non va colpevolizzato. Sono sicuro che avrà un’altra occasione. L’abbiamo consolato perché anche a fine partita era molto abbattuto. Sono cose che succedono, anche ai giocatori più esperti."

I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino

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