Su Samuele Ricci non ci sono solo la Fiorentina, il Napoli ed il Milan. Spuntano il Borussia Dortmund ed il Lipsia. L’Empoli prepara un incasso da 15 milioni, anche se il patron Corsi potrà dare il via libera se lascerà il calciatore almeno un anno in prestito in azzurro. Lo riporta Tuttosport.