Nazione, Chiesa, cessione e liquidità nelle casse della Fiorentina per piazzare tre colpi

Se la Fiorentina dovesse cedere Federico Chiesa, per una cifra intorno ai 65 milioni gli stessi soldi potrebbero essere investiti per acquistare Piatek, Torreira e Ricci. Difficilmente arriverà questa cifra cash nelle casse viola ma Pradè se fosse avrebbe la giusta liquidità per gli acquisti. L’Hertha per il centravanti polacco vorrebbe 30 milioni ma con 25 potrebbero lasciarlo andare. Si punta al prestito con obbligo. L’Arsenal si aspetta 25 milioni per l’uruguagio, una cifra vicina alla valutazione anche qui prestito con obbligo di riscatto anche se gli inglesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Ricci? Per il giovane potrebbe esserci un’asta, i 15 milioni potrebbero non bastare. Lo scrive La Nazione.

PRES. HELLAS VERONA: “BENASSI E VLAHOVIC? SE LASCIANO FIRENZE IL NOSTRO INTERESSE È FORTE”