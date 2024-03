Behrami non ci sta: “Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Valon Behrami, si è soffermato sull’espulsione di Samuele Ricci, commentando la scelta del direttore di gara. Ecco le sue parole a DAZN:

“Imbarazzante quello che è successo in Lazio-Milan ed è imbarazzante quanto successo in Torino-Fiorentina, perché con il VAR ci hanno tolto le emozioni. Già i tifosi non sanno più se un gol è sicuro o verrà annullato ed ora non ci si può neanche arrabbiare dopo aver subito un fallo in contropiede, senza aver detto niente di male. Non possiamo dire nulla a Ricci, in campo si può urlare quanto si vuole. Senza le emozioni ci si spegne completamente”.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT SU SOTTIL IN TORINO-FIORENTINA