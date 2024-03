Corriere dello Sport: “Sottil da zero assoluto, in 80 minuti non ha mai tentato di saltare l’uomo”

Il giornalista Alberto Polverosi esamina la gara della Fiorentina contro il Torino analizzando anche la prova di Sottil, incapace di dare una svolta alla gara. Queste le sue parole nell’articolo del Corriere dello Sport:

“Italiano ha capito come si stava mettendo la partita, o meglio, ha capito la serataccia dell’arbitro e per evitare equivoci ha fatto i cambi opportuni nell’intervallo: fuori subito due ammoniti su tre (Arthur e Beltran) e poco dopo anche il terzo, Ranieri, sostituito da Mandragora, un mediano che in emergenza è stato schierato da difensore centrale. Ma nemmeno nel secondo tempo la Fiorentina ha ricordato la sua più recente e brillante versione. Sugli esterni, zero assoluto da Sottil (possibile che in 80 minuti non abbia tentato nemmeno una volta di dribblare Djidji?), poco da Gonzalez, poco da Ikoné nel finale. Al centro, Belotti (fischiato dai suoi vecchi tifosi) è stato dominato da Buongiorno. Meglio il Toro nel primo tempo, solido anche nel secondo, tanto da concedere una sola occasione ai viola nonostante un tempo intero con un uomo in meno.”

