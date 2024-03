Moviola Gazzetta: “Marchetti, che disastro! Ranieri punibile con il rosso. Ricci non da espulsione”

Torino-Fiorentina, ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che ha dato un 4. “Marchetti deraglia quasi subito e commette una serie di errori che finiscono per infuocare il clima. Al 7’, Ranieri è punibile col rosso: il difensore della Fiorentina non prende mai la palla e invece impatta in pieno Bellanova, anche in maniera pericolosa. Al 38’, il gol annullato al Torino: Zapata va a contatto con Milenkovic (Marchetti non vede, servirà il Var): spinta non travolgente, se ne vedono molte in campionato non punite. Fra il 49’ e il 51’ i due gialli a Ricci: il primo è una sbracciata in volto, nel secondo manca il buonsenso gestionale per redarguire il giocatore e basta.

Ricci fra l’altro non si abbandona a parole lesive e l’unico giallo sarebbe dovuto esser mostrato solo ad Arthur. Il primo tempo si chiude con 10’ in più. Nella ripresa, il nervosismo ormai calato sulla gara da tempo si acuisce verso il finale: prima dell’alterco fra i tecnici, è al limite l’entrata di Barak su Bellanova; la palla è presa, certo, ma i tacchetti esposti del viola impattano sopra la caviglia del granata”.

