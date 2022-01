Gazzetta, Ricci piace alla Fiorentina, folta concorrenza dalla Premier per il “piccolo Jorginho”

Samuele Ricci gioca con una maturità e consapevolezza quantomeno inusuali per un ragazzo nato nel 2001. Il 28 di Andreazzoli, non un colosso fisicamente, sembra un gigante lì in mezzo. Un piccolo Jorginho, infatti piace alla Premier, all’Arsenal, oltre che alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

