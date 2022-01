Tuttosport, Julian Alvarez è il sogno, Pradè-Burdisso si muovono. Obiettivo bruciare concorrenza

Julian Alvarez, talento classe 2000 del River Plate, è il sogno di mercato della Fiorentina, che non si ferma a Piatek. Su Alvarez ci sono le big d’Europa ma la Fiorentina si sarebbe già mossa grazie a Pradè e Burdisso. I rapporti con il River (vedi affare Quarta) e con il manager Hidalgo che è atteso in Italia, sono ottimi. La Fiorentina sta pensando di anticipare la folta concorrenza per tutelarsi in vista del probabile addio di Vlahovic a giugno. Lo scrive Tuttosport.

