Gazzetta, Bastoni rinnova con lo Spezia. Ricci? Fiorentina in pole, fatta l’offerta, occhio alla Samp

Aria di scelte per i rinnovi più importanti in casa Spezia. E’ vicinissimo alla firma sul nuovo contatto coi liguri il laterale Simone Bastoni, mentre Matteo Ricci sarà libero di accasarsi altrove. La trattativa con l’esterno è andata spedita, tanto da respingere le lunghe della Fiorentina e il fedelissimo tecnico Italiano ha sposato nuovamente il progetto Spezia. Per Matteo Ricci, invece, la fusta sul rinovo è grigia dopo gli ultimi contatti. Così crescono le possibilità che il centrocampista trovi una nuova sistemazione a parametro. La Fiorentina ha già fatto la propria offerta, ma dalla Liguria la Samp si è messa in scia della Viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

