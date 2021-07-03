Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"

Bucchioni a Radio Bruno: "Commisso? Nessuno ce l'ha con lui. Sa cosa fare con la Fiorentina

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di vari temi di casa Fiorentina. Le sue parole:

"Osservando lo Spezia credo che il regista sia fondamentale, serve un centrocampista che faccia muovere la palla. Sono anni che la Fiorentina cerca un calciatore in quel ruolo, Sensi sarebbe perfetto per il gioco di Italiano. Ricci è qualche gradino sotto, ma in una rosa un paio di registi servono. Italiano fa sempre molti cambi, facendo un calcio di grande intensità e dispendioso ti spreme. Italiano non ha mai allenato calciatori di alto livello, sarà rivalutabile anche Pulgar, magari nelle idee del mister ci può rientrare".

Prosegue Bucchioni: "Alcuni calciatori andranno valutati, per me Kouamè non rientra nell'idea di calcio di Italiano, gli esterni del mister saltano l'uomo, pressano, fanno un lavoro in copertura, gli esterni dello Spezia mordevano il pallone".

Conclude Bucchioni: "Nessuno ce l'ha con Commisso: non si diventa uno dei più ricchi al mondo per caso. Saprà benissimo cosa fare con la Fiorentina".

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