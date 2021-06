CorSport, Sensi resta nella lista della Fiorentina. Ci sono anche Ricci e Torreira

La Fiorentina è al lavoro costante e sta continuando a guardarsi intorno perchè sta andando avanti su più piani e per diversi profili per non farsi trovare impreparata. Piace pure Stefano Sensi ma rimane da capire se l’Inter voglia venderlo e pure se lo Shakhtar non abbia la maglio per aggiudicarselo. Sempre per il centrocampo è da monitorare la situazione di Matteo Ricci che avrebbe il vantaggio di incidere per una somma contenuta nelle casse della Fiorentina perchè potrebbe arrivare da svincolato sempre che non decida di rinnovare con lo Spezia. Non è da abbandonare nemmeno la pista Torreira, un profilo che è sempre piaciuto e che è stato accostato più volte in passato alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, MILENKOVIC, LO VUOLE LA JUVENTUS, LA FIORENTINA CHIEDE ALMENO 20 MILIONI. RUGANI COME PEDINA?