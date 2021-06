CorSport, Milenkovic, lo vuole la Juventus, la Fiorentina chiede almeno 20 milioni. Rugani come pedina?

La Juve guarda anche al mercato, però, per cementare il reparto e lo sguardo è rivolto ancora in casa Fiorentina. C’è Nikola Milenkovic nel mirino degli uomini mercato bianconeri. Il centrale serbo è uno dei nomi fatti da Allegri alla società nell’ottica di alzare il livello di qualità e del rinnovamento generazionale. Sopratutto non caso di partenza di Demiral. Il serbo è uno dei gioielli viola, andrà in scadenza nel 2022 ma il rinnovo è difficile. Verosimilmente la richiesta della Fiorentina potrebbe partire da 20 milioni. Sarebbe la base di una trattativa in cui la Juve potrebbe spendere il jolly Rugani come pedina di scambio o mezzo per abbassare l’ammontare dell’investimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

