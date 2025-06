Nazione: “Fiorentina su Ricci ma affare complicato. Frendrup? Servono almeno 25 milioni”

La Fiorentina cerca nomi per il centrocampo. Ismael Bennacer sembra ormai fuori dai piani della Fiorentina:il centrocampista algerino, dato in partenza dal Milan, è volato in Qatar. Resta vivo l’interesse del Marsiglia, che tenterà di trattare con i rossoneri per il suo cartellino. L’ipotesi Firenze appare complicata, e le altre piste per il nuovo regista viola non si sono ancora concretizzate. Il club continua ad apprezzare profili come Asllani e Ricci, anche se quest’ultimo è difficilmente trattabile per via dei rapporti con il Torino.

Tra le idee che tornano ciclicamente c’è anche quella di Frendrup, valutato dal Genoa almeno 25 milioni di euro: una cifra elevata che rende complesso l’affare.In parallelo, la Fiorentina continua a muoversi anche sul fronte offensivo. Lo scrive La Nazione.