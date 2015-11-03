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Notizie Liverani Fiorentina

Liverani: "Sohm non è il problema della Fiorentina; non ha espresso il suo potenziale ma ha qualità"

26 dicembre 2025 17:10

Liverani: "Situazione Viola incomprensibile, Pradè ha fatto un mercato importante e Pioli ha grande esperienza"

11 dicembre 2025 17:37

Liverani: "Fiorentina simile alla mia. Cataldi ha trovato la squadra che esalta le sue caratteristiche"

19 novembre 2024 18:19

Liverani: "La Fiorentina è una squadra da Europa, però non è all'altezza della Champions"

17 novembre 2024 16:27

Liverani: “Mi piace di più il 4-2-3-1. Io e Adli siamo diversi. Gud-Kean? Possono fare 25 gol”

18 ottobre 2024 08:56

Liverani: "In finale contro l'Olympiacos, la Fiorentina ha il 70% di probabilità di alzare il trofeo"

21 maggio 2024 10:36

Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"

17 aprile 2024 22:26

Salernitana in piena confusione, l'AD Milan: "Se sto parlando io e non Liverani un motivo ci sarà"

16 marzo 2024 20:47

Liverani rivela: "Dia si è rifiutato di entrare in campo, non posso più contare su di lui. Scelta definitiva"

02 marzo 2024 17:46

Iachini può tornare in panchina: il Cagliari è sulle sue tracce al posto di Liverani

22 dicembre 2022 20:47

Liverani racconta il suo dramma: "Con mia moglie eravamo separati ma per lei avrei lasciato tutto"

25 settembre 2022 12:59

Liverani sicuro: "Fiorentina, se vuoi arrivare tra le prime 6 devi avere un centravanti da 20 gol"

29 maggio 2022 14:51

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Repubblica, Fiorentina, all-in su Italiano, serve trovare un'intesa con lo Spezia. Liverani è il piano B

20 giugno 2021 09:34

TMW, Fiorentina contatta Liverani come possibile successore di Gattuso. Fonseca in pole

17 giugno 2021 20:11

Liverani: "Volevo portare Castrovilli e Vlahovic al Lecce. Non mi sorprendono molto le dimissioni di Prandelli"

08 aprile 2021 13:34

Liverani: "Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo concesso soltanto un possesso palla sterile"

07 novembre 2020 23:24

Sfuma il colpo Ricci per la Fiorentina. Di Marzio: "Accordo ad un passo tra Empoli e Parma"

15 settembre 2020 17:43

Ufficiale: Liverani è stato esonerato dal Lecce

19 agosto 2020 16:58

Iachini: "Colpite Ribery come all'andata!" Liverani: "Non tiriamo fuori cose di 6 mesi fa. Non c'eri nemmeno"

15 luglio 2020 22:47

Liverani: "Non credevo che la Fiorentina si giocasse la salvezza, hanno investito e speso"

14 luglio 2020 20:23

Liverani: "Fiorentina, Genoa e Brescia ci diranno il nostro futuro in Serie A"

12 luglio 2020 23:42

Liverani: "Sono contrario alle 5 sostituzioni, é un vantaggio per chi ha rose extralarge"

24 maggio 2020 22:38

Babacar: "Sarei rimasto alla Fiorentina a vita. Gol segnato contro? Un peso sulle spalle"

01 maggio 2020 20:34

Liverani: "La Lega non deve fare da garante solo per 4-5 club. Doveva slittare tutta la giornata"

02 marzo 2020 00:39

Liverani: "In Italia si prendono decisioni senza senso e logica. Ritorna alla luce il lato oscuro del calcio"

29 febbraio 2020 16:50

Guetta: "Se non resta Iachini serve uno alla Spalletti. Liverani? Sarebbe come Montella"

25 febbraio 2020 20:41

Liverani in orbita Fiorentina a giugno? Il tecnico: "A fine stagione parleremo con la società"

13 febbraio 2020 15:44

Gazzetta, la Fiorentina ha già lanciato segnali a Fabio Liverani. Risultati e bel gioco, a Lecce godono

12 febbraio 2020 11:22

Liverani: "Saponara? Ha scelto Lecce con serietà. Mi sconsigliavano di prenderlo gli addetti ai lavori"

09 febbraio 2020 17:58

Liverani: "Prima porto il Lecce alla salvezza, poi voglio allenare magari Lazio o Fiorentina"

04 febbraio 2020 14:35

Liverani: "La Fiorentina non meritava di perdere, i fischi ci stanno. I due rigori non concessi? Faccio fatica a capire"

01 dicembre 2019 13:26

Liverani: "La Fiorentina sarà arrabbiata. I viola hanno attaccanti forti, non dobbiamo concedere spazi"

29 novembre 2019 14:13

Liverani: "Con i viola una partita ostica. A Firenze due anni magnifici"

26 novembre 2019 21:19

Liverani: "Emozionato nell'incontrare la Roma? No. Contro la Fiorentina sì, molto"

27 settembre 2019 12:51

Rai Toscana, il pole per il dopo Pioli c'è Fabio Liverani. È il preferito della Fiorentina

08 aprile 2019 21:23

Cor Sport, per la panchina prende quota il nome di Liverani del Lecce. Le ultime

05 aprile 2019 13:03

Liverani: "Un giorno sarò l'allenatore della Fiorentina"

20 maggio 2017 17:04

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