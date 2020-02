Fra presente e futuro Fabio Liverani, tecnico del Lecce vincitore della Panchina d’Argento per la fantastica cavalcata in Serie B verso la massima serie, si è lasciato andare ad alcune, brevissime, parole sul suo futuro: “Io ho tanti sogni – si legge sul Corriere dello Sport -, ma se li dico non si avverano. Prima la salvezza, poi… magari un mio vecchio club: Lazio, Fiorentina…” Parole dette nella ressa dei microfoni in quel di Coverciano, ma che potrebbero essere più di un indizio visto che la Lazio ha in panchina il corteggiatissimo Simone Inzaghi e che la Fiorentina con Giuseppe Iachini si sta rilanciando ma che per il prossimo anno ancora non sa se sarà riconfermato.

