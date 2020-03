Queste le parole rilasciate nel post gara di Lecce-Atalanta dall’allenatore giallorosso Fabio Liverani: “Rinvii? Nel calcio dovrebbero essere prese decisioni in tempi e modi giusti. Ci sono gerarchie, il Governo ha preso una decisione giovedì e deve valere per tutte le squadre. La Lega fa da garante per venti squadre, non per quattro o cinque. Una volta fissate le date, lo statuto prevede che siano solo i club a cambiare tali date. Non è limpido e sereno far giocare alcuni scontri salvezza così. Serviva far slittare l’intera giornata”.

