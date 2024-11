Liverani: “Fiorentina simile alla mia. Cataldi ha trovato la squadra che esalta le sue caratteristiche”

L’allenatore Fabio Liverani è stato intervistato oggi sul Corriere dello Sport per parlare del momento attuale di casa Fiorentina: “Vedo qualcosa di simile con la mia Fiorentina (quella del 2006/07 e della stagione dopo). Anche noi eravamo un gruppo con tanti nuovi, tutti con la voglia di lasciare il segno. E giocano bene. Firenze sa stringersi come città attorno alla propria squadra. Firenze e i tifosi viola possono rappresentare un valore aggiunto”.

Su Kean, che sta stupendo in positivo, dice Liverani: “Sono contento perché è un giocatore che aspettavamo tutti. È andato nella piazza migliore per ripartire. Sapevo che Firenze sarebbe stata la città giusta per lui. A livello tecnico poi finalmente si sente al centro, forse per la prima volta in assoluto. Titolare e responsabilizzato, e questo fa la differenza”.

Cataldi sembra un nuovo Liverani? Risponde così il diretto interessato a proposito del paragone: “Anche lui ha trovato la squadra che esalta le sue caratteristiche. La sua storia con la Lazio era conclusa per vati motivi, non c’erano più le condizioni ed è stato giusto voltare pagina”. E una battuta finale va ai sogni Champions: “Ad oggi dico di sì. Ma la compagnia è numerosa e agguerrita, sarà una lotta dura”. Lo riporta TMW.

CI VORRA’ ANCORA UN PO’ DI TEMPO PER RIVEDERE GUDMUNDSSON A DISPOSIZIONE