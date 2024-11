TMW: “Gudmundsson salta il Como e la Conference League, andrà in panchina contro l’Inter”

Non sono tanti i giocatori della Fiorentina fermi ai box, ma uno di questi ha un’importanza centrale nella composizione della rosa a disposizione di Palladino, che ha saputo comunque far fronte più che bene alla sua assenza fino ad ora. L’islandese Albert Gudmundsson, però, rimane pur sempre il colpo da novanta del mercato estivo gigliato all’insegna della rivoluzione e il tema delle condizioni di salute del classe 1997 rimane comunque di importanza centrale nelle dinamiche. Secondo quanto appreso da TMW, niente da fare per rivedere Gudmundsson già alla prima partita della ripresa in campionato, quella di domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15:00) sul campo del Como.

Il recupero dell’ex Genoa procede bene, dicono i beninformati, ma la volontà della Fiorentina è quella di non rischiare eventuali ricadute e di rimettere il giocatore al 100% della forma e della condizione, così da impostare un percorso di rientro senza contraccolpi. L’infortunio al bicipite femorale sta ormai diventando sempre più un ricordo, ma meglio evitare scherzi. Se dunque Gudmundsson al Sinigaglia non ci sarà, così come per la sfida di Conference contro il Pafos giovedì, è ben più probabile rivederlo in panchina già per il seguente impegno di campionato, al Franchi con l’Inter del 1° dicembre.

Sta invece decisamente meglio l’altro infortunato pre-sosta della Fiorentina, Danilo Cataldi: il problema accusato tra coscia e tallone è ormai rientrato, l’ex Lazio sarà della partita a Como. Così come Edoardo Bove, che ha saltato la convocazione con la Nazionale U21 per un piccolo fastidio. Almeno un mese fuori, invece, per Amir Richardson, che si è fatto male con il Marocco. Lo scrive Tuttomercatoweb

INTERVISTA A COMMISSO