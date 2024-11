Freitas: “La Fiorentina ha giocatori di spessore abituati alla pressione. Kean? Anche il collettivo lo esalta”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento dei Viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi aspettavo questa Fiorentina? La qualità del lavoro viene sempre premiata. Il lavoro fatto in estate è stato positivo e la qualità dell’allenatore si sta vedendo. La continuità poi va premiata.

Kean? Brava la Fiorentina che ha puntato su un giocatore che quando ha esordito era tra i più promettenti al mondo. Kean sta approfittando anche del lavoro della squadra perchè ogni giocatore ha bisogno di un collettivo che lo esalti. Una squadra che ha tutto per rimanere alta in classifica.

Giusto sognare? Sappiamo che Firenze è una piazza che si esalta e si deprime alla stessa velocità. L’equilibrio sarà il segreto di tutto. Quando non si vince non bisogna mettere tutti in discussione.

Mercato di gennaio? Non sono dentro la società ma sono uno che accompagna tutto quello che accade nel mondo. Normale che tutte le squadre si preparano già in vista del mercato. Chiaro che con tutte le partite che deve affrontare la Fiorentina ora, la tranquillità è la parola chiave.

Vice Kean? Anche Beltran è un giocatore con qualità. Ho visto parecchie volte nel campionato argentino e ha sempre fatto bene. Ora, quando gira la squadra giustamente, gioca bene anche lui. I giocatori di spessore sono più abituati alla pressione.

Hancko? Mi aspettavo la sua crescita come anche quella di Lafont per esempio. Anche quest’ultimo rimane sempre tra i primi 5 portieri francesi, Hancko ha fatto un percorso diverso passando per l’Olanda dove è diventato uno dei difensori con il piede sinistro più forti in Europa.”

