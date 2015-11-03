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Notizie Carlos Freitas Fiorentina

Freitas: "La Fiorentina ha giocatori di spessore abituati alla pressione. Kean? Anche il collettivo lo esalta"

19 novembre 2024 18:57

Freitas: "Kayode? Normalità del calcio europeo, in Italia meno. Mi aspettavo di più da Beltran"

26 ottobre 2023 19:01

Sentite Freitas: "Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic, coppia che offre gol"

12 luglio 2023 19:24

Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"

13 gennaio 2022 13:14

Freitas annuncia l'arrivo di Pezzella: "È uno dei grandi capitani"

19 agosto 2021 16:09

Calamai: "Freitas è stanco di questo percorso vuole tornare a casa, Corvino non penso che la Fiorentina voglia mandarlo via…"

27 aprile 2019 14:48

LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 agosto 2017 12:49

Corvino annuncia il ritorno di Jorgensen, sarà Carlos Freitas il direttore sportivo

06 giugno 2016 12:43

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