Notizie Carlos Freitas Fiorentina

Freitas: "La Fiorentina ha giocatori di spessore abituati alla pressione. Kean? Anche il collettivo lo esalta"
19 novembre 2024 18:57
Freitas: "Kayode? Normalità del calcio europeo, in Italia meno. Mi aspettavo di più da Beltran"
26 ottobre 2023 19:01
Sentite Freitas: "Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic, coppia che offre gol"
12 luglio 2023 19:24
Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"
13 gennaio 2022 13:14
Freitas annuncia l'arrivo di Pezzella: "È uno dei grandi capitani"
19 agosto 2021 16:09
Calamai: "Freitas è stanco di questo percorso vuole tornare a casa, Corvino non penso che la Fiorentina voglia mandarlo via…"
27 aprile 2019 14:48
LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
21 agosto 2017 12:49
Corvino annuncia il ritorno di Jorgensen, sarà Carlos Freitas il direttore sportivo
06 giugno 2016 12:43
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