Sentite Freitas: “Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic, coppia che offre gol”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei movimenti di mercato del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni:

“Serve tanto alla Fiorentina per migliorare? La base è buona e lo ha dimostrato raggiungendo le due finali, vuol dire che c’è qualità. La conferma di Italiano dà garanzie ed è un punto di forza.

Centravanti? Io penso sia il più importante. Chi non ha il bomber deve creare la formula per essere creativo in altri modi. Non mi sorprenderebbe se la Fiorentina ripartisse da Cabral e Jovic ma come non mi sorprenderebbe l’arrivo di Dia.

Biraghi e Parisi? Hanno lo stesso procuratore pure, non è una situazione semplice. Biraghi ha sempre dimostrato di arrivare ai traguardi che si è prefissato. Entrambi offrono delle garanzie totali ad Italiano.”

