Freitas annuncia l'arrivo di Pezzella: "È uno dei grandi capitani"
Pezzella torna al Betis Siviglia.
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2021 16:09
Queste le sue parole: "German Pezzella lascia la Fiorentina e torna nel primo club che lo ha accolto in Europa, il Betis Siviglia. Uno dei grandi capitani con cui ho avuto il privilegio di lavorare, è succeduto a Davide Astori. Un leader calmo, senza mai bisogno di alzare la voce per farsi sentire o imporre. Come persona, diciamo che è il genero che ogni suocero vorrebbe avere. Mark che lo conosce, indubbiamente. Tanto che Manuel Pellegrini, con cui ha lavorato al River Plate in Argentina, non ha esitato davanti alla possibilità di lavorarci di nuovo insieme, ora al Benito Villamarin. Buona fortuna!"