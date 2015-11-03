Notizie German Pezzella Fiorentina

Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina"
20 agosto 2021 18:07
Freitas annuncia l'arrivo di Pezzella: "È uno dei grandi capitani"
19 agosto 2021 16:09
Pezzella: "L'esonero di Iachini è stata una sconfitta per il gruppo"
20 novembre 2020 15:40
La Nazione, Pezzella si candida per un posto da titolare contro il Benevento
19 novembre 2020 14:18
Presentazione con distanziamento per Martinez Quarta. Per lui garantisce l'ex capitano dell'Inter Zanetti
22 ottobre 2020 16:09
Archivio