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Notizie German Pezzella Fiorentina

Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina"

20 agosto 2021 18:07

Freitas annuncia l'arrivo di Pezzella: "È uno dei grandi capitani"

19 agosto 2021 16:09

Pezzella: "L'esonero di Iachini è stata una sconfitta per il gruppo"

20 novembre 2020 15:40

La Nazione, Pezzella si candida per un posto da titolare contro il Benevento

19 novembre 2020 14:18

Presentazione con distanziamento per Martinez Quarta. Per lui garantisce l'ex capitano dell'Inter Zanetti

22 ottobre 2020 16:09

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