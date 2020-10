Presentazione con distanziamento per Martinez Quarta. Per lui garantisce l’ex capitano dell’Inter Zanetti

Lucas Martinez Quarta scalpita per l’esordio in maglia viola anche se non dovrebbe avvenire dal primo minuto contro l’Udinese. Domani verrà presentato “a distanza” a causa della bolla viola necessaria dopo la positività di un membro dello staff di Iachini e riferirà in prima persona la grande voglia di approdare in Italia. Prima che arrivasse la Fiorentina, anche l’Inter aveva messo gli occhi su di lui su espresso consiglio di Javier Zanetti, che ovviamente lo ha seguito in Argentina come ha fatto anche il ct Scaloni, che recentemente lo ha reso un titolare dell’Albiceleste, tra l’altro a discapito del capitano viola German Pezzella. A riportarlo è La Nazione.

