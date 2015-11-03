Notizie Javier Zanetti Fiorentina

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Zanetti: "La Fiorentina ha i nostri stessi punti e vuole essere protagonista. A Firenze è sempre dura"

29 novembre 2024 20:05

Presentazione con distanziamento per Martinez Quarta. Per lui garantisce l'ex capitano dell'Inter Zanetti

22 ottobre 2020 16:09

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