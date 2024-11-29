Zanetti: "La Fiorentina ha i nostri stessi punti e vuole essere protagonista. A Firenze è sempre dura"

Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul big match di domenica contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:"Mancano tante parti...

Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul big match di domenica contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Mancano tante partite, ma il bilancio è molto positivo. I ragazzi stanno facendo cose straordinarie in campionato e in Champions League, dimostrando sempre compattezza di gruppo in ogni partita e questo grazie al grandissimo lavoro del nostro mister e del suo staff. Siamo una realtà che vive il presente, che pensa al futuro e che vuole essere sempre competitiva".

Che avversario sarà la Fiorentina?

"A Firenze sarà durissima perchè no è mai facile. Affrontiamo una Fiorentina che ha i nostri stessi punti e che vuole essere protagonista. Sicuramente sarà una partita molto combattuta".

L'OPINIONE DI MARCO BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/bucciantini-non-prenderei-un-vice-kean-a-gennaio-al-massimo-un-titolare-che-se-la-giochi/278863/