Bucciantini: "Non prenderei un vice Kean a gennaio. Al massimo un titolare che se la giochi"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per rispondere ad alcune domande sul momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:Non siamo da scudetto solo per la panchina? Quelli che h...

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per rispondere ad alcune domande sul momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Non siamo da scudetto solo per la panchina? Quelli che hanno giocato ieri hanno giocato una finale di Conference l'anno scorso. Hanno fatto una media di 60 punti in campionato gli anni scorsi. Sottil non è mai stato così credibile come alternativa, cerchiamo di recuperare un investimento importante come Pongracic. Ma non è che se tu avessi una panchina più qualitativa saresti da scudetto dato che ci sono squadre che hanno una rosa più forte rispetto alla Fiorentina

Prova importante per Comuzzo con Thuram? Sarà una prova importante ma secondo me su Thuram si dovrà fare una prestazione di reparto. Io sono impressionato anche da Ranieri che quest'anno si è dato un tono e uno stile da capitano, sta facendo tutte partite da 6,5 e lo vedo un po' come il capo banda.

Era tanto tempo che non riuscivamo a mettere in campo tutta la campagna acquisti ed il merito va all'allenatore chiedendo qualcosa anche ai giocatori come a Gosens in merito al ruolo. Quando i giocatori raccontano la stagione non sono sorpresi, cioè dei giocatori che erano già consapevoli.

Le ambizioni della società si valuteranno dal vice Kean? In questo momento la Fiorentina ha tanti giocatori in attacco. Io penso sia importante il vice Kean ma per esempio l'Atalanta non ha preso Retegui come vice Scamacca, l'ha preso perchè si è infortunato. Quindi in caso si sarebbero arrangiati mettendo Lookman davanti. Comprare un vice è difficile ed è per questo che non lo comprerei, al massimo un titolare che se la giochi, e non turberei l'esistenza di Kean.

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