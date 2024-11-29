TMW rivela: "Gudmundsson in dubbio anche per l'Inter. La Fiorentina non vuole rischiare ricadute"

Albert Gudmundsson (27 anni) potrebbe dare forfait anche per la sfida di domenica delle ore 18 tra la sua Fiorentina e l'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, l'attac...

Albert Gudmundsson (27 anni) potrebbe dare forfait anche per la sfida di domenica delle ore 18 tra la sua Fiorentina e l'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, l'attaccante islandese classe 1997 preso in estate dal Genoa non dovrebbe essere rischiato neanche per la sfida ai campioni in carica della Serie A.

Il problema alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia ancora non è rientrato del tutto e ogni ora che passa la presenza di Gudmundsson per la tanto attesa sfida, che sembrava quella giusta per vederlo tornare a calciare il campo, si fa sempre più in dubbio. Da parte della Fiorentina, infatti, c'è la volontà di limitare al minimo i rischi di un'eventuale ricaduta e non forzare nei tempi il suo recupero e ritorno sul campo.

Così mister Palladino aveva parlato dello stato di salute di Gudmundsson nella conferenza stampa pre-partita della sfida di Conference League contro il Pafos: "Gud non sarà tra i convocati, è rientrato due giorni fa con la squadra anche se sono contento che lavora bene, ha fatto tutta la seduta con noi. Da venerdì probabilmente sarà in pianta stabile con noi, proveremo a recuperarlo per l'Inter". Le news delle ultime ore però fanno propendere verso un certo pessimismo sulla sua presenza. Lo scrive TMW.

LA FIORENTINA GUARDA IN AUSTRIA PER IL VICE KEAN?

https://www.labaroviola.com/sky-sport-rivela-ipotesi-william-boving-dello-sturm-graz-per-la-fiorentina-potrebbe-essere-lui-il-vice-kean/278850/