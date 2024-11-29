Sky Sport rivela: ipotesi William Boving dello Sturm Graz per la Fiorentina. Potrebbe essere il vice Kean

Attaccante austriaco classe 2003 ha messo a segno 3 gol e 6 assist fino ad ora tra campionato e Champions League

La Fiorentina, nonostante l'inizio di stagione scoppiettante, è alla ricerca del vice Kean, che con molta probabilità, nella sessione di gennaio arriverà. Dai colleghi di Sky Sport abbiamo appreso che uno dei tanti nomi accostati alla società viola è quello di William Boving dello Sturm Graz. Attaccante austriaco classe 2003 che ha messo a segno già 3 gol e 6 assist fino a questo momento tra campionato e Champions League con la formazione austriaca. Non manca la concorrenza di formazioni della Bundesliga tedesca e di Serie A, infatti sul prospetto danese c'è anche l'interesse dell'Udinese, che già da settimane ha messo nel mirino il giovane talento scandinavo. Staremo a vedere l'evoluzione nelle prossime settimane.

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