Notizie Sturm Graz Fiorentina

Christensen lascia la Fiorentina e va in prestito allo Sturm Graz: il comunicato del club viola
02 agosto 2025 12:03
Sky sport germania: “La trattativa tra Fiorentina e Sturm Graz per Christensen si è bloccata”
30 luglio 2025 16:20
Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"
26 luglio 2025 10:24
Sky Sport rivela: ipotesi William Boving dello Sturm Graz per la Fiorentina. Potrebbe essere il vice Kean
29 novembre 2024 17:32
Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"
27 agosto 2024 19:07
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