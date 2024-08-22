Pedullà: "Lo Sturm Graz ha chiesto alla Fiorentina Bianco in prestito con diritto di riscatto"

Secondo Pedullà gli austriaci avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista viola, ma la Fiorentina al momento non lo vuole cedere

Alessandro Bianco è un centrocampista di qualità, classe 2002, che Palladino ha utilizzato da titolare nell’impegno di oggi in Conference League. Le sua qualità non sono passate inosservate, ci sono stati sondaggi di un paio di club spagnoli e soprattutto lo Sturm Graz ha mosso passi importanti per averlo in prestito con diritto di riscatto. La posizione della Fiorentina al momento è rigida, nel senso che non intende privarsi di Bianco, ma l’interesse del club austriaco va registrato.

Lo riporta alfredopedulla.com

Di Marzio: “Domani nuovo incontro tra Juve e Fiorentina per Nico, bianconeri pronti al rilancio”

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