Di Marzio: "Domani nuovo incontro tra Juve e Fiorentina per Nico, bianconeri pronti al rilancio"

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato la Juventus sarebbe disposta a migliorare l'offerta ai viola per l'argentino

La trattativa che potrebbe portare Nico Gonzalez alla Juventus non è ancora conclusa. Dopo l'incontro delle scorse ore con la Fiorentina, domanda e offerta ancora non combaciano. Lo ha confermato, seppure indirettamente, il dirigente viola Ferrari prima della partita contro la Puskas Akademia (finita 3-3).

Nella giornata di domani, 23 agosto, è in programma un nuovo appuntamento tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri cercheranno di avvicinarsi alla chiusura dell'affare con un piccolo rilancio economico.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Bucchioni: “La Fiorentina non ha un’identità? E chi gliela deve dare se non Palladino?”

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