Bucchioni: "La Fiorentina non ha un'identità? E chi gliela deve dare se non Palladino?"

Enzo Bucchioni si esprime in maniera critica nei confronti delle dichiarazioni di Palladino a fine partita. Non è però tempo di processi

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Palladino non è la prima volta che esprime disagio e insoddisfazione, di sicuro non è un'aziendalista. Non sapeva che sarebbe andato in una società che avrebbe dovuto ricostruire da zero? Quale società è pronta? La Fiorentina non ha un'identità di squadra, vero, ma chi gliela deve dare se non lui? A me sembra un atteggiamento eccessivo nonostante che la società sia effettivamente in ritardo sul mercato"

"Parliamo della formazione presentata stasera. In una partita che conta, da dentro o fuori, si mettono i migliori. Come si fa a tener fuori Kean e Dodo? Stasera dovevano giocare i titolari, a me sono parse grosse ingenuità. Naturalmente non si possono fare processi adesso, aspettiamo dopo la sosta per giudicare il lavoro di Palladino".

Palladino: “Vanno comprati giocatori, la società lo sa. Un difensore, un centrocampista e un esterno”

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