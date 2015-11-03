Notizie Puskas Akademy Fiorentina

Palladino (Sky): "Amrabat via? va solo ringraziato, ha giocato anche stasera 120 minuti dando tutto"
30 agosto 2024 00:52
Bucchioni: "Di calcio stasera non si è visto nulla, dobbiamo ringraziare De Gea che ci ha portato ai gironi"
30 agosto 2024 00:33
La Fiorentina si gioca l'Europa, Palladino sfida il mercato e si affida ancora ad Amrabat
29 agosto 2024 00:25
Bucchioni: "La Fiorentina non ha un'identità? E chi gliela deve dare se non Palladino?"
22 agosto 2024 23:24
Palladino: "Vanno comprati giocatori, la società lo sa. Un difensore, un centrocampista e un esterno"
22 agosto 2024 22:54
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