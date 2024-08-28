La Fiorentina si gioca l'Europa, Palladino sfida il mercato e si affida ancora ad Amrabat

In Ungheria gara da dentro o fuori, il marocchino nonostante le voci insistenti di un'imminente cessione guiderà ancora i viola

Servirà una Fiorentina decisamente più attenta per superare i preliminari e accedere alla fase a gironi di Conference League. Dopo il 3-3 del Franchi all'insegna delle rimonte, i viola volano in Ungheria per affrontare la Puskas Akademia per quello che sarà uno snodo fondamentale per la loro stagione. Un avversario sulla carta alla portata, ma che - come abbiamo potuto constatare - non va assolutamente sottovalutato.



Il calcio d'inizio di Puskas Akademia-Fiorentina, gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 21:00.

Solo pareggi fin qui per Raffaele Palladino, intenzionato a invertire il trend trovando la prima vittoria da allenatore viola. Per riuscirvi il tecnico confermerà De Gea tra i pali, utilizzato all'andata ma rimasto in panchina in campionato. In mezzo al campo ancora Amrabat, forse alla sua ultima gara in viola e, in attesa del nuovo arrivo Adli, possibile conferma per Richardson. Nessun esperimento nel terzetto arretrato, dove non ci saranno braccetti adattati, ma solo difensori di ruolo come Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri. Dopo il gol di giovedì scorso, Kean guiderà l'attacco, supportato da Beltran e Sottil.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martínez Quarta, Pongračić, Ranieri; Kayode, Amrabat, Richardson, Biraghi; Beltrán, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Puskás Akadémia (4-3-3): Markek; Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf; Nissilä, Favorov, Kocsis; Levi, Puljić, Colley. Allenatore: Zsolt Hornyák.

La gara valida per il ritorno dei playoff di Conference League tra Puskas Akademia e Fiorentina sarà visibile in chiaro su Tv8 oltre che su Sky Sport

Lo riporta 90min.com

Dalla Turchia: “La Fiorentina è scesa nella richiesta, adesso vuole 15 milioni per Amrabat”

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-la-fiorentina-e-scesa-nella-richiesta-adesso-vuole-15-milioni-per-amrabat/265993/