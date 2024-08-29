Palladino (Sky): "Amrabat via? va solo ringraziato, ha giocato anche stasera 120 minuti dando tutto"

Il tecnico della Fiorentina sottolinea il grande cuore della squadra ma riconosce il ritardo nell'apprendimento dei suoi principi di gioco

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si è espresso cosi al termine della gara ai microfoni di Sky Sport:

"I ragazzi stasera hanno lottato con il cuore, il primo tempo è stato sbagliato ed è colpa mia poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato giusta mentalità e spirito diverso. Con le espulsioni naturalmente tutto si è complicato ma è venuto fuori il grande carattere di questo gruppo.

Voglio riuscire ad inculcare una mentalità di dominio del gioco, troppe volte ci chiudiamo lato palla e non individuiamo l'uomo libero, devo essere più bravo a trasmettere questo concetto ai ragazzi.

Cambiare sistema? Se esistesse un sistema di gioco vincente faremmo tutti quello..nel cambiamento dei principi di gioco ci vuole tempo, poi si può giocare a 3 a 4 o a 5 ma conta soprattutto la mentalità.

Tanti giocatori sono arrivati tardi e questo lo paghiamo. Biraghi e Dodo stanno interpretando bene il ruolo di quinto anche Kayode e Parisi, ma tutti devono migliorare. Cercherò tutte le soluzioni per portare la Fiorentina a giocare bene e a vincere.

Amrabat via? la società sta facendo un grande lavoro, vogliono costruire una squadra forte. Lui in particolare dobbiamo solo ringraziarlo, ha giocato dando sempre tutto anche stasera per 120 minuti, un grande ragazzo"

Bucchioni: “Di calcio stasera non si è visto nulla, dobbiamo ringraziare De Gea che ci ha portato ai gironi”

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