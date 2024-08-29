Bucchioni: "Di calcio stasera non si è visto nulla, dobbiamo ringraziare De Gea che ci ha portato ai gironi"

Enzo Bucchioni analizza la partita che ha portato con estrema fatica la Fiorentina ai gironi di Conference League. Palladino non convince

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine della gara con il Puskas Akademy:

"Di calcio stasera non si è visto nulla, meglio non analizzare, non ho risposte dopo la partita di stasera, qui non c'è nulla, non è questione di modelli tattici. Parlando di uomini perché in una partita come questa gioca Ikone? Anche se la gara sbagliata è quella dell'andata con una formazione senza senso, un turnover esasperato frutto dell'inesperienza di Palladino. Stasera poi mentre la barca affondava chiedeva movimenti alla ricerca di un qualcosa che al momento non esiste. Gli va concesso naturalmente il tempo necessario ma il 15 settembre direi che un limite accettabile per poter fare delle valutazioni. Dopo due mesi di lavoro si deve vedere un'identità. Gli ungheresi complessivamente meritavano ampiamente, dobbiamo ringraziare De Gea che ci ha portato da solo ai gironi".

De Gea super, la Fiorentina vince ai rigori e passa il turno! Viola che finisce in 9 uomini

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