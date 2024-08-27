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Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che lo Sturm Graz aveva fatto un tentativo molto concreto per Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina. E che sarebbe stato disponibile a prenderlo an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 19:07
Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco" -
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Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che lo Sturm Graz aveva fatto un tentativo molto concreto per Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina. E che sarebbe stato disponibile a prenderlo anche in prestito secco, visto che apprezza molto il profilo. Nella serata di ieri la Fiorentina ha abbassato la saracinesca, Bianco non si muove. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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