Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che lo Sturm Graz aveva fatto un tentativo molto concreto per Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina. E che sarebbe stato disponibile a prenderlo an...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2024 19:07

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